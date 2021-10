Vídeos ProsaNews: mulher furta R$ 330 mil de deputado e compra cinco carros, denúncia de homofobia e mais Veja também: mulher joga cerveja em policial militar e é presa, em Cuiabá;

Uma mulher foi presa em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, suspeita de furtar R$ 330 mil da casa do deputado federal Professor Alcides, em Aparecida de Goiânia, e fugir com o dinheiro. Veja também...