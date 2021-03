Vídeos ProsaNews: Ismael Alexandrino fala ao vivo sobre o avanço da pandemia em Goiás Saiba mais na edição desta terça-feira (16)

O ProsaNews desta terça-feira (16) fala sobre o decreto de Goiás que estabelece revezamento com 14 dias de suspensão e 14 de liberação das atividas econômicas em função do avanço de casos e mortes por Covid-19. Além disso, o programa tem participação do Secretário de Estado da Saúde, Ismael Alexandrino, que fala sobre o avanço da pandemia. Saiba mais agora no ProsaNews d...