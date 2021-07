Vídeos ProsaNews: Igrejas abrigam moradores de rua; MP apura suspeita de corrupção na Agetop Empresa investigada por desvios na Agetop é responsável pela obra da Jamel Cecílio

Acompanhe as principais notícias do dia no ProsaNews desta sexta-feira (30). Três igrejas católicas de Goiânia abrigam pessoas em situação de rua durante a noite; Empresa investigada por desvios na Agetop é responsável pela obra da Jamel Cecílio. Veja também: Mortes em acidentes nas BRs que cortam Goiás dobram em comparação a julho de 2020; Paes anuncia 4 d...