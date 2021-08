Vídeos ProsaNews: Goiânia terá festival para mil pessoas; Confira as principais notícias desta sexta (13) Imóvel histórico é demolido no Setor Sul, em Goiânia; Por não aceitar fim da relação, homem esconde droga na casa do ex-marido e chama polícia em Luziânia

Confira as principais notícias desta sexta-feira (13). Imóvel histórico é demolido no Setor Sul, em Goiânia; Por não aceitar fim da relação, homem esconde droga na casa do ex-marido e chama polícia em Luziânia. Veja também: Festival japonês Bon Odori será realizado em Goiânia para mil pessoas no dia 28 de agosto; Em estado de alerta, umidade relativa do ar pode ...