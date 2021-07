Vídeos ProsaNews: Goiânia libera cinema, teatro e bares até 3 de manhã Veja também: Homem que vendia artigos religiosos é preso suspeito de abuso sexual de idosas em Goianésia

​O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, em reunião com empresariado e membros do setor cultural da capital, que começou por volta das 9h da manhã desta quarta-feira (14), anunciou flexibilizações e o retorno de equipamentos culturais na cidade. O texto será escrito nesta quarta-feira, 14, e publicado na quinta-feira, 15, quando já passa a valer as novas regras.