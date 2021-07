Vídeos ProsaNews: Goiânia está entre as três capitais mais atrasadas na vacinação contra a Covid-19 Veja também: Fazendeiro preso por ajudar na fuga de Lázaro Barbosa, em Cocalzinho de Goiás, torna-se réu; Suspeito de participar de dois assaltos à mesma farmácia é preso em Goiânia;

Levantamento feito pelo POPULAR mostra que Goiânia é uma das três capitais que estão mais atrasadas em relação à vacinação por faixa etária no País. Com público alvo a partir dos 44 anos de idade, a capital goiana só está mais adiantada que Belo Horizonte e está na mesma faixa que Palmas. As informações foram apuradas nas redes sociais e portais oficiais das prefeituras. Veja também...