Vídeos ProsaNews: Goiânia dispensa licitação para consultoria de R$5,2 mi, protesto contra Reforma e mais Veja também: Com atirador de Itumbiara foragido, casal é enterrado e jovem passa por cirurgia em Goiânia; Umidade do ar pode chegar a 12% e deixar Goiás em estado de emergência;

Confira as principais notícias desta quarta-feira (18). O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia (GoianiaPrev) autorizou dispensa de licitação para contrato de R$ 5,22 milhões com a Fundação Instituto de Administração (FIA), de São Paulo, para consultoria ao órgão nos próximos quatro meses. Veja também: Com atirador de Itumbiara foragido, c...