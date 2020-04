Assista ao ProsaNews desta segunda-feira (20) e fique por dentro das principais notícias do início do dia, com destaque ao novo decreto com regras de funcionamento e isolamento social, anunciado pelo governador Ronaldo Caiado.

O boletim diário de notícias vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 12h e 17h, no Facebook, YouTube e Portal do Jornal O Popular.