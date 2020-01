Vídeos ProsaNews destaca estado de alerta e risco de rompimento de represa em Catalão; assista

O ProsaNews desta quarta-feira (29) trouxe as principais notícias do dia, com destaque à cidade de Catalão, que está sob alerta por conta do risco de rompimento da represa do Clube do Povo, no qual o barramento, de acordo com o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, está suportando o volume de água de outras três represas que romperam durante o temporal que caiu durante a...