Vídeos ProsaNews: Desabamento deixa jovem em estado grave e provoca destruição em Senador Canedo

Confira todas as informações sobre o desabamento de um reservatório de água em Senador Canedo na manhã desta quinta-feira (8). "O Canedo está explodindo", disse moradora quando reservatório de água caiu em Senador Canedo.