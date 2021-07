Vídeos ProsaNews: Defensoria cobra filmagem obrigatória de ações policiais em Goiás Pela proposta, câmera ficaria acoplada à farda de PMs; mortes em confrontos crescem 18% em Goiás. Veja também: Goiânia Rock City: festival on-line reúne dez bandas goianas no Martim Cererê neste fim de semana

A Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO) entrou com uma recomendação formal ao governo estadual para que as forças policiais da Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO) utilizem equipamentos que possibilitem a gravação audiovisual de operações, dando preferência a câmeras acopladas aos uniformes ou capacete dos agentes envolvidos. Veja também: Após r...