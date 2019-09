Vídeos ProsaNews: confira os destaques do boletim diário de notícias do Popular desta quarta-feira

O ProsaNews desta quarta-feira (25) trouxe notícias sobre política, economia e vida urbana, destacando o nível crítico do Rio Meia Ponte e a reinauguração do Cais do Jardim Novo Mundo como Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O boletim diário noticiou, também, a abertura de edital do IBGE para 2.658 vagas para nível médio, com salários de até R$ 3,1 mil, além de out...