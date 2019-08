Vídeos ProsaNews: assista ao boletim diário de notícias do Popular desta quinta-feira

O ProsaNews desta quinta-feira (15) trouxe notícias sobre política e vida urbana, com destaque às obras da BRT e a agressão de um pai a uma adolescente de 16 anos, por não aceitar o namoro da adolescente. O programa trouxe, também, informações sobre trânsito, clima e programação do dia no Festival Bananada. O ProsaNews é um boletim diário de notícias que vai ao ar ...