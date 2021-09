Vídeos ProsaNews: alerta de tempestades, volta das aulas presenciais, fechamento de leitos de UTI e mais Veja também: Alerta de tempestade é emitido para Goiânia e outros 145 municípios de Goiás; Polícia identifica suspeitos de provocarem incêndio na Chapada dos Veadeiros

O novo decreto publicado nesta sexta-feira (24) no Diário Oficial do Município libera as aulas presenciais em Goiânia sem limite de alunos em sala.