Vídeos ProsaNews: Abaixo-assinado por prisão de PMs que agrediram advogado soma mais de 2,5 mil assinaturas

Colegas de profissão da vítima se reuniram na porta do Palácio Pedro Ludovico Teixeira pedir providências do Governo Estadual e a previsão é que o documento seja entregue ao Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) às 14 horas.