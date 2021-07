Vídeos ProsaNews: 100% de ocupação de leitos de UTI Covid-19 em 10 hospitais de Goiás Veja também: Lula diz que em Goiás Caiado é o adversário principal do PT em 2022

Dados da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) desta terça-feira (27) apontam que, das 27 unidades de saúde do Estado com leitos específicos para Covid-19, 10 estão com 100% de ocupação e outras seis possuem lotação acima de 90% nas unidades de terapia intensiva. Veja também: Lula diz que em Goiás Caiado é o adversário principal do PT em 2022; Secretário vai pe...