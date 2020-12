Os motoristas do CityBus fizeram greve parcial na manhã desta segunda-feira (14) em Goiânia. Eles se manifestaram em relação ao atraso do salário referente ao mês de novembro e do décimo terceiro. A empresa HP Transportes alega dificuldade financeira.

