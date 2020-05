Vídeos Prosa News desta quinta-feira (7) debate as principais notícias do dia; assista A edição conta com uma participação ao vivo do jornalista Victor Andrade, da Rede Globo Recife, que fala sobre o coronavírus no Nordeste do país

O Prosa News desta quinta-feira (7), chega para te deixar bem informado com os destaques do dia, entre as pautas estão os dados atualizados do novo coronavírus em Goiás e um levantamento que mostra quais bairros apresentam mais casos. Além disso, a edição conta com uma entrada ao vivo do jornalista Victor Andrade, da Rede Globo Recife, que fala sobre a Covid-19 n...