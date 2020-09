Vídeos Prosa News: Assembleia aprova isenção de ICMS para compra de armas de fogo em Goiás Projeto permite a não cobrança do imposto na aquisição de armas e munição por policiais, guardas civis e membros do MP-GO e do Judiciário

Projeto permite a não cobrança do imposto na aquisição de armas e munição por policiais, guardas civis e membros do MP-GO e do J...