Vídeos Projeto “A Casa é Sua” recebe leitores e telespectadores no Grupo Jaime Câmara A iniciativa surgiu em julho de 2019, chega em sua quinta edição e já recebeu cerca de mil pessoas

Nesta quarta-feira (13), o Grupo Jaime Câmara recebe leitores e telespectadores na sede em Goiânia. A iniciativa chamada “A Casa é Sua” promove a aproximação entre o grupo e quem acompanha. Os visitantes podem conhecer as redações do Jornal O POPULAR e da TV Anhanguera, além de conversar com os jornalistas. As visitas ocorrem sempre na segunda quarta-feira de cada mês e...