Vídeos Primeiro Happy Hour da Notícia de 2020 discute economia, vida urbana e esporte Paula Parreira apresenta o programa com comentários dos jornalistas Katherine Alexandria, João Paulo Di Medeiros e Márcio Leijoto

O Happy Hour da Notícia da primeira sexta-feira do ano, (3), comenta o que é debate nos primeiros dias de 2020. Paula Parreira apresenta o programa com comentários dos jornalistas Katherine Alexandria, repórter de economia, João Paulo Di Medeiros, de esporte, e Márcio Leijoto, editor de Vida Urbana. A primeira pauta aborda as contas a pagar em 2020 e os rea...