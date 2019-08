Vídeos Presidente do Sindifisco-GO fala da revogação do decreto de quebra de sigilo fiscal Paulo Sérgio informou que o governador Ronaldo Caiado prometeu rever o decreto

O presidente do Sindifisco-GO, Paulo Sérgio do Carmo, explica o motivo da insatisfação dos fiscais e auditores do Estado com o decreto estadual 9.488, que concedeu acesso irrestrito ao sigilo fiscal dos contribuintes à Procuradoria Geral do Estado (PGE). Segundo ele, isso poderia deixar essas informações mais vulneráveis e prejudicar o trabalho dos profissionais do Fis...