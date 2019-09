Vídeos Presidente da Região da 44 comemora convênio para aumentar a segurança: “Há 3 anos temos essa luta" No próximo dia 18, a Associação Empresarial da Região da 44 (AER-44) e a Prefeitura de Goiânia devem assinar uma parceria que aumentará fiscalização e segurança na região

A pedido da Associação Empresarial da Região da Rua 44 (AER44), um convênio para maior fiscalização e segurança no polo de confecção e moda do Setor Norte Ferroviário, em Goiânia, será assinado no prazo de 60 dias. O presidente da AER-44 Jairo Gomes conta que o atraso no atendimento da solicitação da associação se deu devido a situação financeira complicada da Pre...