Vídeos Presidente da AGMP critica falta de diálogo sobre PEC da reforma da previdência estadual

O presidente da Associação Goiana do Ministério Público (AGMP), José Carlos Miranda Nery Júnior, criticou o envio da PEC da reforma da previdência estadual para a Assembleia Legislativa sem qualquer discussão preliminar com as categorias representativas dos servidores públicos. Em live concedida ao jornal O Popular nesta quarta-feira (06), José Carlos expôs ainda ...