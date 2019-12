Vídeos Por uma vida melhor: conheça a Campanha de Prevenção ao Câncer de Pele; assista Dermatologista fala sobre a Campanha ‘Dezembro Laranja’ e alerta sobre os riscos do câncer de pele

O programa ‘Por uma vida melhor’ desta quarta-feira (18) recebeu o dermatologista Marco Henrique Chaul, coordenador local do ‘Dezembro Laranja’, campanha que incentiva a prevenção ao câncer de pele. Marco apontou as principais causas e comentou as formas de prevenção e tratamento. O ‘Dezembro Laranja’ foi criado em 2014 pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD),...