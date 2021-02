Vídeos Para Naves, posição de Caiado pela neutralidade do DEM enfraqueceu Baleia e somou para Lira O prefeito de Anápolis, Roberto Naves (PP) concedeu entrevista ao POPULAR, transmitida ao vivo na manhã desta sexta-feira (5)

Em entrevista ao POPULAR, transmitida ao vivo na manhã desta sexta-feira (5), o prefeito de Anápolis, Roberto Naves (PP), avaliou que a neutralidade do DEM na véspera da eleição para a Câmara dos Deputados foi fundamental para a vitória de Arthur Lira (PP). “Os votos dos deputados do DEM ajudaram muito. O posicionamento tanto do governador Ronaldo Caiado como d...