Camila, Fiuk ou Juliette para quem vai a sua torcida na final do 'Big dos Bigs'? O 'Papo BBB' desta terça-feira (4) relembra a edição de 2021 e comenta as expectativas para a final do reality. O programa tem apresentação de Michel Gomes e comentários de Michel Victor Queiroz e Lucas Gonçalves.

