Estreou hoje, dia 28, o Papo BBB do Popular. A live vai ao ar todas as terças-feiras, às 16h, enquanto durar a 20ª edição do Big Brother Brasil, com transmissão no portal, Facebook e YouTube do Jornal O Popular.

Sob a apresentação de Mel Castro, o bate-papo de hoje contou com a presença do digital influencer Jan Mendanha e, também, do comentarista Lucas, mais conhecido como Quefloplucas.

Assista!