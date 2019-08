Vídeos "Os bares e as músicas são os que mais me marcaram em Goiânia", afirma Fernanda Gentil Apresentadora e atriz está na capital para apresentar o espetáculo 'Sem Cerimônia'

Você a conhece da telinha como jornalista e apresentando notícias, mas Fernanda Gentil também é atriz. E ela está em Goiânia para apresentar o espetáculo 'Sem Cerimônia', no teatro da PUC – Campus 5, em três apresentações, a primeira neste sábado às 19h (esgotada) e às 21h, e no domingo às 17h, com ingressos a partir de 30 reais. No peça, ela falará sobre vida p...