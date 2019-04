Vídeos Orlando Morais fala da sua investida no cinema com 'Orlamundo': "um trabalho sincero" Documentário musical mostra o cantor e compositor brasileiro com artistas de vários países

Passando uns dias de folga com a família em Goiânia, o cantor e compositor Orlando Morais veio até o webstúdio do POPULAR para participar de uma live onde falou um pouco da carreira e do seu filme recém-lançado “Orlamundo'. Transpondo seu trabalho para as telas, o documentário musical registra o encontro de Orlando com artistas de vários países com quem teve a opor...