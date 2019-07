Vídeos O POPULAR responde: tira dúvidas sobre a reforma da Previdência Presidente do Instituto Goiano de Direito Previdenciário Célio Mendes tira dúvidas sobre as mudanças na Previdência Social

A reforma da previdência sofreu alterações no seu texto base e esse momento é importante pois restam poucos passos para que a reforma seja aprovada, e então haverá mudanças no cenário nacional, e mudar o rombo que a previdência social causa na economia nacional, que em 2018 alcançou um déficit de R$ 284, 6 bilhões de reais. Presidente do Instituto Goiano de Direit...