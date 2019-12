Ler as matérias do O POPULAR que são chamadas nos intervalos comerciais da TV Anhanguera ficou muito fácil. Agora, basta você pegar o seu smartphone, ligar a câmera, escanear o QR Code e pronto: o conteúdo vai estar na tela do seu celular. Não é preciso baixar ou abrir nenhum aplicativo específico.

“Com essa iniciativa, O POPULAR quer se aproximar cada vez mais de seus leitores, tornar mais fácil e acessível seu conteúdo, de maneira ágil e desburocratizada, deixando os destaques do dia ao alcance da mão”, afirma a editora executiva Silvana Bittencourt.

Os destaques do jornal vão ao ar de segunda a sábado, na TV Anhanguera, sempre no período da noite. Com duração de 30 segundos, eles também são veiculados nas redes sociais do jornal como Twitter, Facebook e Instagram.

"É um recurso que consolida nossa posição de emissor de notícias de qualidade e aprofundadas em tempo real. O amanhã é muito tempo para o jornalismo. É preciso ler agora e O POPULAR responde com responsabilidade a esse desafio", explica o editor executivo Fabrício Cardoso.

As chamadas serão feitas por repórteres e editores, abordando temas que estão em destaque no dia ou assuntos apurados pela equipe do jornal, e que afetem e tenham relevância na vida dos goianos.

O que é e como funciona o QR Code

A melhor explicação para a tecnologia QR Code é que ela é basicamente um novo código de barras em 2D. O antigo código funcionava apenas com uma dimensão, a horizontal, e o QR Code utiliza códigos com informações tanto no plano horizontal como na vertical.

O QR Code já é muito utilizado no mercado publicitário, e várias ações trabalham, inclusive, com realidade aumentada. As empresas, principalmente de comunicação, estão investindo nesse tipo de campanha para oferecer mais informações e conteúdo exclusivo ao público.

Como fazer para ler as matérias do Leia Agora no O POPULAR

1 - Quando iniciar o comercial do Leia Agora na TV, pegue o seu celular;

2 - Abra a câmera do seu celular;

3 - Aponte celular para a tela da televisão e escaneie o código QR Code;

4 - Abra o site do O POPULAR no seu navegador;

5 - Leia a matéria em destaque.