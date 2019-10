Vídeos ''O PBR é o UFC dos rodeios'', afirma o ex-campeão Adriano Morais O principal evento de montaria de touros do mundo acontece neste fim de semana em Goiânia

Goiânia recebe novamente mais uma etapa do Monster Energy PBR (Professional Bull Riders), maior evento de montaria em touros do mundo. O rodeio acontece nesta sexta-feira (18) e sábado (19), no Goiânia Arena. O organizador do evento Adriano Morais e o campeão mundial de PBR Guilherme Marques estiveram na redação do O POPULAR para falar das novidades da edi...