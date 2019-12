Vídeos "O orçamento atual da universidade é suficiente para 9 meses de funcionamento", afirma reitor da UFG O professor Edward Madureira participou do programa Jackson Abrão Entrevista nesta segunda-feira (30)

O reitor da Universidade Federal de Goiás (UFG) Edward Madureira foi o entrevistado desta última segunda-feira (30) do ano pelo jornalista Jackson Abrão. Reitor pela terceira vez da instituição, o professor explicou que a principal diferença entre os dois primeiros mandatos e o atual está no orçamento estrangulado e que 2019 está sendo fechado com três meses de despesas c...