Vídeos Novo decreto do governo estadual estabelece quarentena de 14 dias em Goiás Texto passou a valer na terça-feira (30) e segue estudo da Universidade Federal de Goiás (UFG) para conter avanço da pandemia

O governador Ronaldo Caiado (DEM) fala do decreto assinado por ele e publicado na noite de segunda-feira (29), no Suplemento do Diário Oficial, que prevê o fechamento de atividades não essenciais p...