Vídeos “Novembro Azul Pet” alerta sobre o câncer de próstata em animais O ‘Entre patas e beijos’ está de volta e fala sobre a campanha que incentiva a prevenção e o diagnóstico da doença em animais

O quadro ‘Entre patas e beijos’ está de volta para falar do “Novembro Azul Pet”, inspirado no movimento “Novembro Azul”, uma campanha mundial que reforça a importância da prevenção e diagnóstico do câncer de próstata em homens, mas erra quem acredita que se limita apenas aos humanos. O tumor na próstata também afeta os animais e o cuidado é muito importante, qualquer c...