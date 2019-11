Vídeos Novembro Azul: mitos e verdades sobre o câncer de próstata e o toque retal De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de próstata é o mais comum entre os homens; urologista Fernando Leão ressalta que o preconceito presente na sociedade influencia no aumento dos casos

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de próstata é o mais comum entre os homens. A falta de procura por médico e principalmente um check-up anual, aumenta as chances de detecção de doenças em estágio avançado, como o câncer de próstata, do qual 20% dos casos são diagnosticados tardiamente e 25% dos pacientes morrem em decorrência da doença segundo a...