Vídeos “Nosso plano A, B e C é a candidatura do Prefeito Iris” diz Daniel Vilela O presidente do MDB Goiás participou do ‘Jackson Abrão Entrevista’ nesta segunda-feira (17)

O programa ‘Jackson Abrão Entrevista’ desta segunda-feira (17), recebe Daniel Vilela, presidente do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) Goiás. Vilela comenta as projeções do partido para as próximas eleições, fala sobre a candidatura de Iris Rezende e analisa o governo de Ronaldo Caiado. Iris Rezende, integrante do MDB, levantou a possibilidade de não se...