O ProsaNews desta segunda-feira (23) destacou as principais notícias sobre a pandemia do novo Coronavírus. Além disso, o boletim diário noticiou a permanência do transporte coletivo em Goiânia e região metropolitana, durante o período de quarentena, falou sobre a aglomeração de idosos em ponto de vacinação no primeiro dia da campanha e trouxe, ainda, informações a respeito da medida provisória 927, que dispõe sobre as medidas trabalhistas que podem ser tomadas em meio ao estado de calamidade decorrente da propagação do novo coronavírus.

