Vídeos No ProsaNews: desocupação de área, falta de atendimentos cardíacos infantis no SUS e outras notícias

Desocupação de terreno entre Anápolis e Terezópolis, que abrigava mais de 300 famílias, falta de cirurgias e atendimentos cardíacos infantis pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Goiânia, alta hospitalar do Prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, e novo caso do novo Coronavírus no Brasil, são alguns dos destaques do ProsaNews desta quinta-feira (5). O boleti...