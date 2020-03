O ProsaNews desta terça-feira (24) trouxe as principais atualizações a respeito da pandemia do novo Coronavírus no estado de Goiás e mostrou, também, a aplicação de vacinas contra a gripe para idosos em drive-thrus, disponibilizadas a partir de hoje como forma de evitar aglomerações que possam aumentar o risco de propagação do Covid-19.

