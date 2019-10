Vídeos No Dia Mundial de Combate à Dor, saiba que esse problema pode virar a própria doença Ortopedista Frederico Barra de Moraes fala sobre o Dia Mundial de Combate à Dor, celebrado nesta quinta-feira (17), e alerta para a importância do cuidado e assistência multidisciplinar aos portadores de dor crônica

O Dia Mundial de Combate à Dor é celebrado nesta quinta-feira, 17 de outubro. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 5 pessoas sofre com dor crônica. As dores mais comuns acometem as pernas e pés (22%), costas (21%), peito (17%) e cabeça (15%). Em casos dos obesos, o índice é ainda maior: 1 em cada 3 sofre de dor crônica de acordo com pesquisa da Sociedade B...