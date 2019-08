Vídeos Nível do Meia Ponte e segunda vítima de acidente entre ônibus e caminhão são destaques do ProsaNews

O ProsaNews desta sexta-feira (16) trouxe destaques sobre o nível do Rio Meia Ponte, suspensão de radares móveis em rodovias federais e morte de segunda vítima do acidente envolvendo um ônibus e um caminhão. O boletim diário de notícias trouxe, ainda, a previsão do tempo para este final semana e informações sobre programação cultural, com presença de Marquynhos SP. ...