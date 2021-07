Vídeos Mudanças no trânsito da Praça Cívica: Entrevista com secretário de mobilidade de Goiânia Sete ruas terão o sentido invertido e outros cinco pontos sofrerão alterações em relação ao fluxo de veículos

As intervenções para a obra do BRT Norte-Sul no anel interno da Praça Cívica vão alterar a lógica do Centro da capital. Sete ruas terão o sentido invertido e outros cinco pontos sofrerão alterações em relação ao fluxo de veículos. As mudanças feitas pela Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) ocorrem junto com o início da obra de pavimentação do BRT Norte-Sul no local, q...