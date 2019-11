Vídeos Matheus Ribeiro diz que ficou mais nervoso ao ser entrevistado por Bonner que apresentar o JN O jornalista goiano, que se tornou o mais jovem apresentador do telejornal mais visto no Brasil, falou da experiência que teve ao lado da paraibana Larissa Pereira e também comentou sobre possíveis propostas

Depois de fazer história ao ser o apresentador mais jovem na bancada do Jornal Nacional, o jornalista Matheus Ribeiro, da TV Anhanguera, já está de volta a Goiânia. E ele esteve aqui na redação do O POPULAR e participou do quadro 'No Sofá com Frank Martins', onde contou um pouco do aprendizado e do desafio que foi apresentar o jornal televisivo de maior audiência do p...