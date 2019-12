De volta com a live Uaiz nas redes sociais do POPULAR!

O tema da live desta terça-feira, 03, foi Marketing Esportivo, segmento do marketing que está cada vez mais forte do mercado da comunicação. Para discutir o assunto o UAIZ convidou o diretor de marketing do Goiás Esporte Clube, Eduardo Rezende, e o publicitário e sócio diretor da Hanker Live Mkt, Bernard Moura.

Assista a live completa!