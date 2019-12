Vídeos “Marconi foi o maior governador de todos os tempos, transformou Goiás” afirma Talles Barreto O Deputado Estadual foi o entrevistado da semana no programa 'Jackson Abrão Entrevista' e falou sobre seus planos para disputar a Prefeitura de Goiânia

O programa 'Jackson Abrão Entrevista’ segue com a série de debates com os pré-candidatos à Prefeitura de Goiânia e nesta segunda-feira (16) falou com Talles Barreto (PSDB). Talles é Deputado Estadual e pretende entrar na disputa pelo principal cargo da capital, fazer a diferença e projetar uma visão de futuro para a cidade. O pré-candidato aposta na geraçã...