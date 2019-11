Vídeos Jornalistas do O POPULAR comentam sobre goianos no Campeonato Brasileiro Edição do dia 4 de novembro do programa Resenha na Redação

A situação dos clubes goianos no Campeonato Brasileiro foi o principal tema desta edição. Na estreia do novo cenário do programa, os jornalistas do POPULAR, João Paulo Di Medeiros e Vitor Monteiro, comentaram sobre o bom momento do Goiás na Série A e os desafios de Atlético e Vila Nova na Série B. O programa Resenha na Redação vai ao ar no Facebook e no site do jor...