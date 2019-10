Vídeos "Já me considero o Mestre do Sabor", afirma o chef André Barros Participante do novo reality show de gastronomia da televisão brasileira participou de uma live na redação do O POPULAR onde falou um pouco da sua história de vida e dos seus gostos culinários

O chef André Barros, goiano de Rio Verde, que foi selecionado para o reality Mestre do Sabor, da Rede Globo, pretende levar a cozinha goiana para a disputa. Na prova Prato de Entrada, ele preparou um bobó de camarão com baru e azeite de babaçu, mesclando ingredientes do Cerrado e da Amazônia Ele integra o time do chef Léo Paixão e passará por disputas individuais e e...