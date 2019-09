Vídeos Incêndio na Serra Dourada e baixa da vazão do Rio Meia Ponte são destaques do ProsaNews; assista!

O ProsaNews desta quarta-feira (11) trouxe notícias sobre esportes, política e vida urbana, com destaque ao incêndio no Parque Estadual da Serra Dourada, que já dura mais de 24 horas, e a baixa da vazão do Rio Meia Ponte. O boletim de notícias falou, também, sobre a morte de uma idosa durante um incêndio no Setor Pedro Ludovico e um jovem, estudante da UFG, estupr...